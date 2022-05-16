Büyükşehir Türk Halk Müziği Korosu Seçmeleri Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Türk Halk Müziği Korosu’nun seçmeleri tamamlandı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçmelerde adaylar koroya katılabilmek için birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi. Jüri üyeleri adayları ritim, tonlama, teknik ve stil özelliklerine uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirerek puanladı. Sanatçı Hatice Gökçeli ve Alper Şakalar’ın jüri üyeliğini yaptığı seçmelerde başarılı olan adaylar Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na katılmaya hak kazandı.