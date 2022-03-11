Büyükşehir Ulaşım Güvenliği İçin Çalışıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, şehir merkezinin yanı sıra Elbistan ve Pazarcık’ta da levha ve işaretçilerde yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde başlatılan levha bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, şehir merkezinin yanı sıra Pazarcık ve Elbistan’da levha ve trafik işaretçilerinde yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçe merkezleri, mahalle ve grup yollarında bulunan bütün levha ve işaretçiler kontrol edilerek deforme olanlar onarılıyor, kullanılamayacak hale gelenler ise yenileriyle değiştiriliyor. Gerekli görülen yerlere ise ekipler tarafından yeni levha ve işaretçiler ilave ediliyor.
Ulaşımda Konfor ve Güvenlik Sağlanıyor
Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Her yıl rutin olarak 11 ilçemizin tamamında gerçekleştirdiğimiz levha bakım ve onarım çalışmalarımız bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından şehir merkezimizde ve ilçelerimizde pek çok noktada çalışma gerçekleştiriliyor. Bir takım olaylar neticesinde deforme olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan levha ve işaretçiler ekiplerimiz tarafından onarılıyor ve yenileniyor. Sorumluluk sahamızda bulunan arterlerde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek hem ulaşımda konforu artırmayı hem de yaya ve araç trafiğinde güvenliği sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18