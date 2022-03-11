Büyükşehir Ulaşım Güvenliği İçin Çalışıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde başlatılan levha bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, şehir merkezinin yanı sıra Pazarcık ve Elbistan’da levha ve trafik işaretçilerinde yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçe merkezleri, mahalle ve grup yollarında bulunan bütün levha ve işaretçiler kontrol edilerek deforme olanlar onarılıyor, kullanılamayacak hale gelenler ise yenileriyle değiştiriliyor. Gerekli görülen yerlere ise ekipler tarafından yeni levha ve işaretçiler ilave ediliyor.

Ulaşımda Konfor ve Güvenlik Sağlanıyor

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Her yıl rutin olarak 11 ilçemizin tamamında gerçekleştirdiğimiz levha bakım ve onarım çalışmalarımız bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından şehir merkezimizde ve ilçelerimizde pek çok noktada çalışma gerçekleştiriliyor. Bir takım olaylar neticesinde deforme olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan levha ve işaretçiler ekiplerimiz tarafından onarılıyor ve yenileniyor. Sorumluluk sahamızda bulunan arterlerde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek hem ulaşımda konforu artırmayı hem de yaya ve araç trafiğinde güvenliği sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.