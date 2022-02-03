Büyükşehir Ulaşım Güvenliği İçin Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşımda güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından şehrin muhtelif yerlerinde trafik levha ve işaretçilerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şehir genelinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle deforme olduğu için kullanılamaz hale gelen trafik levhaları ve işaretleri yenilenerek yaya ve araç trafiğinde meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafik Levha ve İşaretçileri Yenileniyor

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Tüm araç ve personelimizle şehir genelinde trafikte yaya ve araç güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kar ve fırtına nedeniyle deforme olan trafik levhaları işaretçilerini onararak ulaşımda oluşabilecek aksamaları engellemeyi hedefliyoruz. Daha güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.