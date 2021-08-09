Büyükşehir Ulaşım yatırımlarını sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Ayaklıcaoluk ve Dereköy mahallelerinin toplamda 1,5 kilometre uzunluğundaki arterini sıcak asfalt uygulamasıyla yeniliyor.

KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 18:42
Büyükşehir Ulaşım yatırımlarını sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk ve Dereköy mahallelerini birbirine bağlayan toplamda 1,5 kilometre uzunluğundaki arter baştan uca yenileniyor. Ağırlıkla bağ evlerinin bulunduğu ve ulaşım sorunlarının yaşandığı bölgede deforme güzergâha sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Dulkadiroğlu ilçesi Ayaklıcaoluk
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