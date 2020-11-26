Büyükşehir ve ilçe belediyesi el ele vererek yeniden ilçeyi imar ediyor!

İlçe merkezinde ana cadde ve sokaklar sıcak karışım asfalta ile kaplanırken, Ekinözü bambaşka bir kimliğe bürünmeye başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile el ele veren Ekinözü Belediyesi ilçenin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atıyor. İlçe merkezinde ana cadde ve sokaklar sıcak karışım asfalta ile kaplanırken, Ekinözü bambaşka bir kimliğe bürünmeye başladı.

İlçe merkezindeki ana caddelerin eskiyen kilit parke taşları sökülüp, sıcak karışım asfaltla kaplandı.

Elektrik hatları yeraltına alınıp, kaldırılan direklerin ardından bulvarlar yeniden düzenlendi. İlçe şehir görünümüne kavuşturuldu.

Ekinözü’ndeki asfalt çalışması ana caddelerle sınırlı tutulmadı, sokaklar da sıcak asfalt ile kaplandı.

İlçenin çehresinin değişmeye başlaması vatandaşları da son derece memnun etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilçe Belediye Başkanı Bilal Eker’in el ele vermesi, hizmetlerin peş peşe gelmesi halkı memnun ediyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, mevsim koşullarının zorluğuna rağmen çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e de teşekkür eden başkan Eker: “ şuan Ekinözü ilçemizi şantiye alanına döndürdük. Aynı anda birçok yerde ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e, ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elektrik hatlarını yeraltına alan AKEDAŞ Genel Müdürlüğüne ve bölge müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Elektrik hatlarının yeraltına alınmasının ardından ilçemizde asfalt ve kaldırım çalışmalarına geçtik. Ana caddelerimizi ve sokaklarımızı sıcak asfalt ile kapladık. Hava koşulları elverdiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizi şehir görünümüne kavuşturmakta kararlıyız. Çalışmalarımızda bizlere destek olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.