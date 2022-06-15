Büyükşehir Yangın Tedbirleri Semineri Düzenledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında personellere yönelik çeşitli seminerler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı iş birliğiyle ‘Endüstriyel Tesislerde Dikkat Edilmesi Gereken Yangın Tedbirleri İle Mimari Tasarımda Yangın Yönetmeliği Eğitimi’ temalı eğitim semineri düzenledi. Continent Hotel’de gerçekleştirilen programda, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş, Türkiye Yangından Korunma Vakfı üyesi Dr. Gökhan Balık, kamu kurumlarında görevli mimar ve mühendisler, serbest çalışan mimar ve mühendisler, İSG uzmanları, endüstriyel tesis sahipleri ve ilgili kurum temsilcileri de yer aldı. Seminerde uzman isimler tarafından katılımcılara binaların yangından korunmasına yönelik alınması gereken önlemler, endüstriyel alanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, yangın ve doğal afet sırasında oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçilmesi gibi pek çok konuda bilgiler aktarıldı.