Büyükşehir Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yaz Etkinlikleri kapsamında şehir merkezinde ve ilçelerde çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, şehir merkezinde, ilçelerde ve mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek birbirinden güzel parçaları müzikseverler için seslendiriyor. Ayrıca Yaz Etkinliklerinde çocuklar için de çeşitli programlar gerçekleştiriliyor. Çocuklar, şişme oyun alanları ve çeşitli yarışmalarla gönüllerince eğleniyor.

Etkinlikler Renkli Anlara Sahne Oldu

Yaz Etkinlikleri kapsamında sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, Göksun, Ekinözü, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte sanatçılar, sevilen parçaları müzikseverler için seslendirdi. Etkinlik takvimi kapsamında sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, Dulkadiroğlu ilçesinde Elmalar, Karacasu – Ferhuş, Dereköy, Başdervişli, Budaklı Mahalleleri ve Onikişubat Ilıca Mahallesinde de konser etkinliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikler renkli anlara sahne oldu.

Sanatçı Bilocan Müzikseverlerle Buluşuyor

Etkinlikler kapsamında sanatçı Bilocan, 22 Temmuz Cuma günü Çağlayancerit Bozlar Mahallesi’nde bulunan Bozlar Kültürevi’nde, 24 Temmuz Pazar günü Göksun Çardak Mahallesi’nde Çardak İlköğretim Okulu bahçesinde, 26 Temmuz Salı günü Türkoğlu’nda 23 Nisan Parkı’nda konser etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelecek. Etkinlikler saat 20.30’da start alacak.

Hatice Gökçeli, Sevilen Parçaları Kahramanmaraşlılar İçin Seslendirecek

Sanatçı Hatice Gökçeli ise, 23 Temmuz Cumartesi günü Onikişubat Kızılseki Mahallesi’nde Kızılseki İlkokulu bahçesinde, 25 Temmuz Pazartesi günü Onikişubat Tekir Mahallesi’nde bulunan Yeşilgöz Mesire Alanı’nda ve 27 Temmuz Çarşamba günü de Dulkadiroğlu Eyüp Sultan Parkı’nda konser etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek sevilen parçaları müzikseverler için seslendirecek. Etkinlikler saat 20.30’da başlayacak.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi’nden Yaz Etkinliklerine ilişkin yapılan açıklamada, “Yaz Etkinlikleri kapsamında şehir merkezimizde, ilçelerimizde ve mahallelerimizde birbirinden eğlenceli programları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Etkinlikler kapsamında sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, konser etkinliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Yaz Etkinliklerinde çocuklar için de çeşitli programlar düzenleniyor. Ücretsiz etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.