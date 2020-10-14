Büyükşehir, yeni mezarlık alanındaki hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir, yeni mezarlık alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Definler, 16 Ekim Cuma gününden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı’na yapılacak.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 19:05
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Büyükşehir, yeni mezarlık alanındaki hazırlıklarını tamamladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Adil Mezarlığı’nın tam kapasiteye ulaşması sebebiyle Kapıçam’da oluşturulan yeni şehir mezarlığında hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşmelerle Kapıçam’da 2 milyon metrekarelik alanın şehir mezarlığı olarak tahsisi gerçekleştirilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyeleriyle yaptığı alan ziyaretinde hazırlıkların kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı.

Bölge Hazır Hale Getirildi

Fen İşleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla bölge definlere hazır hale getirildi. Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşım sağlayacak bin 100 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yol asfaltlandı. Cami, gasilhane ve morg yapımının da planlandığı bölgeye definler 16 Ekim Cuma günü başlayacak. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Definler, 16 Ekim Cuma gününden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı’na yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

#Büyükşehir #yeni mezarlık #Kapıçam Şehir Mezarlığı
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