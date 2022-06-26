Büyükşehir Yollarda Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için şehir genelinde yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Elbistan Pınarbaşı Caddesi, Kurtlar ve Selimiye mahallelerinde yenileme, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ekipler, Onikişubat ilçesinde Kurtlar Mahallesi ile Yalangoz mevkii arasında ulaşımı sağlayan arteri yeniledi. Selimiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla da mahalle yolunun standardı artırıldı.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Selimiye Mahalle Muhtarı Veli Kuzugüden “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yine Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, Elbistan’da Pınarbaşı Mesire Alanı’na ve bölgede bulunan kamu kurumlarına ulaşım sağlayan 1,2 kilometre uzunluğa ve 11 metre platform genişliğine sahip Pınarbaşı Caddesi 5,5 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi.

Elbistan Pınarbaşı Mahallesi esnaflarından Gökhan Özsoy, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Caddemize yeni sıcak asfalt ve kaldırım kazandırıldı.” Dedi.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Cemil Karakuş, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri de fevkalade bir özveriyle Pınarbaşı Caddemizi yenileyerek ilçemize kazandırdılar.” ifadelerini kullandı.