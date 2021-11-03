Büyükşehir Zabıtası denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri şehir genelindeki işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygunluk denetimlerini sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Zabıta Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir genelinde yoğunluğun oluşabileceği işletme ve arterlerde denetim gerçekleştiriyor.
Toplu taşıma araçlarının kesiştiği merkezi duraklarda, otobüs hatlarında ve kademeli normalleşme sonrası yeniden faaliyete geçen kahvehane, kafe, çay bahçesi, internet kafe gibi işletmelerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygunluk denetimi yapılırken, kurallara uymayan vatandaşlar ve işletme
sahipleri de uyarılıyor.
İçişleri Bakanlığı’nın “Salgın Denetim Merkezi” (İSDEM) sistemine kaydedilerek virüs yayılım kontrolünün hedeflendiği denetimlerle temas ya da yoğunluk sebebiyle oluşabilecek riskinin de engellenmesi hedefleniyor.
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