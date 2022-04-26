Büyükşehir Zararlılarla Mücadele Mesaisinde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle böcek popülasyonlarında gözlenen artışla birlikte zararlılarla mücadele için harekete geçti. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından şehrin muhtelif yerlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında olası kene vakasına karşı tedbir amaçlı tarama ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından çalışma gerçekleştirilen adresler arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Kılavuzlu Mesire Alanı, Atatürk Parkı gibi vatandaşların yoğun kullandığı alanlar yer aldı. Devam eden ilaçlama çalışmalarıyla, kene ve türevi zararlıların yol açabileceği olası sağlık sorunlarının engellenmesi hedefleniyor.

Tüm Araç ve Personelimizle Sahadayız

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Havaların ısınmasıyla birlikte artan böcek popülasyonlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve personelimizle sahadayız. Çevre Sağlığı ve İlaçlama Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şehir genelinde park, bahçe ve mesire alanlarında olası kene vakasına karşı tedbir amaçlı tarama ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Böcek popülasyonlarının yol açabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için şehir genelinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.