Büyükşehir’den 1 milyar TL’lik yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 – 2021 yılları arasında şehir genelinde önemli projeler hayata geçirildi. Netleşen rakamlar, kente 3 yıllık periyotta gerçekleştirilen yatırım miktarının 1 Milyar TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Millet konakları, millet bahçeleri, yol ve köprüler, parke çalışmaları, altyapı yatırımlarını içeren çalışmalar tamamlanırken; şehrin 100 yıllık geleceğini ilgilendiren projelere de ağırlık verildi. Yerel ölçekteki tüm paydaşların katılımcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün ziyaret ve toplantılarında belirlenen yol haritalarıyla ihtiyaç ve öncelikler ortaya koyulurken, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle doğrudan ihtiyaca yönelik yatırımlar gerçekleştirildi.

Bin 440 Kilometre Asfalt

2019 – 2020 yılları arasında 300 Milyon TL’lik yatırım hayata geçirilirken, Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı için 600 Milyon TL olarak öngördüğü yatırım bütçesini 700 Milyon TL’ye çıkarttı. Geride kalan 3 yılda yatırımlardaki en önemli kalemlerden ulaşım hizmet ağının iyileştirilmesi için asfaltlanan yol uzunluğu bin 440 kilometreyi aştı. Yine ulaşım yatırımları kapsamında kentte; 182 bin ton yama, 902 bin metrekare parke çalışması gerçekleştirilirken, 30 adet köprü, menfez ve sanat yapısı inşa edildi, 535 kilometrelik yeni yol açımı ve genişletme çalışması yapıldı. 43 Milyon TL’lik yatırımla ilçelere millet bahçesi, park ve meydanlar kazandırıldı. 115 Milyon TL’lik yatırımla ise yeni sosyal tesisler inşa edildi. 13 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmaları için ayrılan bütçe 30 Milyon TL’ye ulaştı.

Dev Yatırımlarla İlçeler Güzelleşiyor

Afşin Millet Bahçesi, Pazarcık Millet Bahçesi, Göksun Millet Konağı ve Bahçesi, Çağlayancerit Millet Konağı ve Bahçesi, Nurhak Kullar ve Tatlar Millet Konakları, Göksun Meydanı, Ekinözü Meydanı, Andırın Millet Konağı, Ekinözü İtfaiye Binası, Andırın Millet Bahçesi, Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi, Göksun Soğuk Hava Deposu, Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi, Ekinözü Kesimhane, Türkoğlu İtfaiye Binası gibi yatırımlar Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeler için önemli üstyapı çalışmaları oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Türkoğlu ve Elbistan’da hayata geçireceği Gıda ve Besi İhtisas OSB projeleri ise gerek ilçeler gerekse şehir için çok önemli bir yatırım olacak.

Altyapıda Atağa Geçildi

Bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün açıkladığı 1 Milyar TL’lik yeni kaynak ile ilçelerde sürdürülen altyapı çalışmalarında çok büyük bir mesafe kat edilecek. Öte yandan ilçelerin 100 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı yatırımlarından Elbistan ve Afşin ilçelerindeki 300 Milyon TL’lik yatırım içmesuyu yatırımı hızla devam ediyor. 200 Milyon TL’lik Elbistan Atık Su Arıtma Tesisi’nde de önemli mesafe kat edildi. Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi ise Afşin, Göksun, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerini çöp sorunundan kurtaracak. Andırın, Göksun, Çağlayancerit ve Ekinözü’nde inşa edilecek Atık Su Arıtma Tesisleri ile Afşin, Elbistan, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda yapılacak içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarında süreç hızla devam ediyor.

İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Haziran ayında temeli atılan İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü de büyük bir hızla devam ediyor. 5 ay gibi kısa bir sürede 5 kilometrelik bağlantı yolunda zemin ve dolgu çalışmaları tamamlanırken, 201 metrelik köprüde kiriş montajları bitiriliyor. Şehir merkezi ile yeni yerleşim alanı olarak tarif edilen Önsen Bölgesi arasındaki mesafeyi 22 kilometreden 10 kilometreye düşürecek proje, 75 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor. Köprünün tamamlanmasıyla yeni yerleşim bölgesinde de gelişim ivmesinin hızla yükseleceği belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin aynı bölgede başlattığı Güney Çevre Yolu 1. Etap projesinde de çalışmalar devam ediyor. 4 kilometre uzunluğa ve 55 metre genişliğe sahip olacak yeni bulvar ile Ağcalı Kavşağı – Adana Yolu bağlantısı direkt sağlanmış olacak. Bu proje ile de Hal ve Madalyalı kavşaklarda trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. 10 Milyon TL’lik projede çalışmalar sürüyor.

Tevfik Kadıoğlu Alt Geçidi İhalesi Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün seçim döneminde sözünü verdiği bir proje daha hayata geçiyor. Doğukent ve Yedikuyular Kayak Merkezi ulaşımında önemli bir konumda olan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde inşa edilecek yeni alt geçidin ihalesi yapılırken, bölgede altyapı hazırlıkları da başladı. Şeyh Şamil Caddesi ve Doğukent ulaşımının akıllı kavşaktan, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı geçişlerinin ise alt geçitten sağlanacağı proje, 2022 yılında tamamlanacak. Raylı sistemlere uygun olarak hayata geçirilecek proje, bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

Kuzey Çevre Yolu Tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kenti ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile yaptığı görüşmenin ardından Karayolları’na devredilen Kuzey Çevre Yolu’nda da süreç hızla ilerliyor. Proje kapsamında, dev arterin tamamlanmayan kısımları, yapılan kısımların iyileştirilmesi ve Kayseri yolu bağlantısı da dâhil toplamda 30 kilometrelik güzergah Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak.

Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Giriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımlarından biri de Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu. İşleyişi ve donanımlarındaki yetersizlik sebebiyle atıl hale gelen tesis, tamamen yenilendi. Otobüs ve araç girişlerinin aynı kapıdan yapılması, sosyal donatı alanlarındaki yetersizlik gibi sebeplerle birçok şikayete konu olan Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kahramanmaraş’a yakışır bir çehreye büründü. Otopark kapasitesi artırılan, araç ve vatandaş girişleri belirlenen, yeni peronları, bilet satış alanları ve sosyal donatılarıyla yeni bir görünüm kazanan Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete alınıyor.

Tekke Kentsel Dönüşümünde Konutlar Tamamlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sürdürülen Tekke Kentsel Dönüşümü projesinde de Kurtlar ve Saçaklızade’deki rezerv alanlarda inşa edilen konutlarda sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlandığı ve hak sahiplerine teslim ettiği 3 blok ve 100 konuttan oluşan projeye ilave olarak 20 blok ve 550 konut da 2022’de hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Yusuflar Mahallesi’ndeki yerinde dönüşümler için ise son aşamaya gelindi. Şehrin tarihi aksında yer alan dönüşüm projesinin tarihi dokuyla uyumlu olabilmesi için hassasiyetle sürdürülen proje, Kahramanmaraş’ın siluetini muhafaza edecek bir görünüme sahip olacak.

Kapalı Çarşı Yeniden Tarih Kokuyor

Şehrin en önemli turistik ve ticari mekânı olan Tarihi Kapalı Çarşı’daki Büyükşehir Belediyesi’nin yenileme hamlesi tamamlanıyor. Gerek tabelalar gerekse ilave yapılarıyla bölgenin tarihi dokusunu gölgeleyen tüm unsurlar ortadan kaldırıldı. Esnafın işlerinin engellenmemesi için gece sürdürülen çalışmalar kapsamında ilave yapıların yıkımı ile cephe giydirme işlemleri gerçekleştirildi. Toplamda 13 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilen yapının yeni yüzü hem esnafı hem de vatandaşları memnun ediyor.

Yeni Stadyum Kahramanmaraş’a Çok Yakışacak

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde şehirdeki stadyum sorununu da çözecek. Bu kapsamda depremsellik standartlarına uymayan Onikişubat ve Hanefi Mahçiçek Stadyumları yıkılacak. Büyükşehir Belediyesi, Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu bölgede yeni bir stadyum inşa edecek. Sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını planlayan Büyükşehir Belediyesi, Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun yıkım ihalesini gerçekleştirdi.

Modern Su Sporları Merkezi

Kılavuzlu’da yer alan Su Sporları Merkezi’nin de tahsisini alan Büyükşehir Belediyesi, önemli bir yatırımını da burada gerçekleştiriyor. Yeni fonksiyonlar kazandırılarak işlevsel hale getirilecek tesiste aynı zamanda bir yüzer havuz da konumlandırılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, birçok branşta su sporuna alan açılırken baraj gölünden de yüzme maksatlı olarak ilk kez yararlanılmış olacak.

Şehir Meydan Projesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak sürdürdüğü diğer bir proje “Şehir Meydan” ise atıl vaziyette bulunan İl Özel İdare, Valilik ve kamu binalarının da yer aldığı 24 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek ve şehir merkezini canlandıracak. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen proje alanında eski emniyet binasının yıkımıyla başlayan süreçte İl Özel İdare binasında da söküm işlemleri geniş güvenlik önlemlerinin ardından başladı. Proje süreçleri de hızla ilerleyen yatırımda oteller, iş yerleri, meydan ve bin 500 araçlık otopark yer alacak. Hayata geçirilecek proje, bir yandan şehir merkezinde önemli bir kentsel dönüşüm örneği olacak, bir yandan da inşa edilecek bin 500 araçlık otopark ile şehir merkezindeki parklanma ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacak. Şehrin tarihi dokusunu yansıtacak proje, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini de artıracak.

Sarayaltı Yolundaki Düğüm Çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı Yolu’ndaki yıkım çalışmalarının yanı sıra yeni köprünün de ihalesine çıkıyor. 2022 yılında başlanılması hedeflenen yeni köprü ile yıkımı gerçekleştirilen alanlarda düzenlemeler yapılacak. Tarihi köprünün muhafaza edilmesi, trafik akışına alternatif oluşturulması ve kent estetiğinin korunmasını sağlayacak proje, 2022 yılında vatandaşların hizmetine sunulacak. Tarihi Maraş Kalesi çevresinde de dönüşüm çalışmaları sürüyor. Acemli Cami ile Kale arasında hayata geçirilmesi planlanan yatırımla, yöresel ürünlerin satışı yapılabilecek çarşı, seyir alanı ve butik bir otel kazandırılması hedefleniyor.

“Turizm Alanları Markalaşıyor”

Yedikuyular’ın Kapasitesi 4 Kat Arttı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan adımlar kentin bacasız sanayiden aldığı pasta payını da artırıyor. Yedikuyular Kayak Merkezi için gerçekleştirilen yatırımlar bölgeye civar şehirlerden ulaşım süresini 2 saat gibi bir mesafeye düşürürken, kent merkezinden ise tesise ulaşım 10 dakika sürüyor. Tesisleşme noktasında da kapasiteyi 26 Milyon TL’lik yatırımla 4 katına çıkarttı. Yeni sezonla birlikte hizmet verecek bungalov evler ve sosyal tesisler ile bu yılki ziyaretçi hedefi 500 bin olarak belirlendi.

Yeşilgöz Yenilendi

Daha önce müstecir tarafında işletilen Yeşilgöz, yatırımlarla önemli bir potansiyele kavuştu. Bölgede yapılan 2 buçuk kilometrelik yeni yol ve yönlendirmeler, Yeşilgöz’e ulaşımı kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı rekreasyon çalışmaları ise şehrin önemli doğal güzelliğine ayrı bir renk kattı. Döngel Mağaraları için de gerçekleştirilen çalışmalar, bölgeye ulaşım sağlayan yolu tamamen yeniledi.

Ali Kayası Cam Seyir Terası

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği önemli turizm yatırımlarından biri de Ali Kayası Cam Seyir Terası projesi oldu. Bölgeye ulaşım için oluşturulan 17 kilometrelik yeni yolda çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye’nin birçok yerinde bu şekilde uygulamalar var ama Ali Kayası doğal güzellikleriyle bir marka olacak. Gerçekten bölge eşsiz bir güzelliğe sahip. Gerek baraj manzarası gerekse bölgenin konumu bu çalışmayı Türkiye’de eşsiz bir yere taşıyacak. Bölge bir cazibe merkezi haline gelecek. Başlattığımız yol çalışmalarımızın ve inşa edeceğimiz cam seyir terası ve kafeteryanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kılavuzlu Millet Bahçesi Tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindi. 70 Milyon TL’lik yatırımla 300 dönüm alan üzerine inşa edilen proje, Türkiye’nin altıncı, Akdeniz Bölgesi’nin ise en büyük millet bahçesi olacak. Kılavuzlu Barajı kenarında, yeşil alanları, yürüyüş yolları, kafe ve restoranları, halı saha, oyun ve spor alanları, amfi tiyatro ve göletiyle Kılavuzlu Millet Bahçesi, şehre nefes aldıracak. Proje konumu itibariyle de şehir merkezine girişlere önemli bir estetik katacak.

Yavşan Yaylası’na Ulaşım Sorunu Çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 39. Tabiat Parkı olan Yavşan Yaylası’na önemli bir ulaşım yatırımı yaptı. Bölgeye ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arter baştan sona yenilendi. Yavşan’a ulaşım alternatiflerini artırma hedefinde olan Büyükşehir Belediyesi, Fatmalı grup yoluna doğrudan başlanacak 4 buçuk kilometrelik yeni bir arter daha inşa ediyor. Artık daha ulaşılabilir olan Yavşan Yaylası, yurtiçi ve yurtdışı turizmde şehre önemli bir katma değer sağlayacak.

Ilıca’ya Hamam ve Otel

Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Ilıca yolu genişletme ve asfalt çalışmalarının ardından bölgeye iki turizm yatırımı daha yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki eski hamamı yenileyecek. Yine bölgede bulunan 20 dönümlük alanda 5 yıldızlı otel projesi hayata geçirilecek. Yeni yatırımlarla Ilıca’nın potansiyeli daha da artacak.

UNESCO Şehri Kahramanmaraş!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarında önemli bir ivme kazandı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen festivalde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kültür, sanat ve gençlik çalışmalarındaki başarıları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül aldı. Büyükşehir Akademi, Sahne Maraş Tiyatro Okulu programlarıyla gençlere dokunan Büyükşehir Belediyesi, uluslararası etkinliklerle de şehrin birikimini dünyaya duyurma hedefinde. Kahramanmaraş’ı UNESCO Edebiyat Şehri kategorisine dahil etme amacıyla başlatılan çalışmalar ilk meyvesini verdi ve Kahramanmaraş yedek listeye adını yazdırdı. Yanı sıra 2019-2021 yılları arasında Kültür Yayınları’nca kazandırılan eser sayısı ise 30’u buldu. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması, Kurtuluş Haftası, periyodik olarak düzenlenen Kültür Sanat Etkinlikleri, “Şiir ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş” iddiasını güçlendirirken, UNESCO için de önemli bir potansiyeli ortaya koyuyor.