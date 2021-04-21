Büyükşehir’den 23 Nisan’a Özel Etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Akademisi meyvelerini vermeye başlıyor. Eğitim alan oyuncular tarafından hazırlanan “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı çocuk oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda seyirciyle buluşuyor. Dersu Yavuz Altun'un yazdığı, Kürşat Karaman'ın yönettiği, Osman Doğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu 23 Nisan Cuma günü Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Aksu TV’den canlı olarak yayınlanacak. Oyunun ilk gösterimi 15.30’da, ikinci gösterimi ise saat 21.30’da başlayacak.

Benim Güzel Pabuçlarım

Bir palyaçonun eğitici ve gizemli hayat hikayesinin anlatıldığı “Benim Güzel Pabuçlarım” çocuk tiyatrosunda Abdurrahman Kolat, Utban Kılıçaslan, Aybala Güngör, Meliha Şevval Şeker, Mustafa Yağız Oğulmuş, Işıl Baykız, Ayşe Nurevşan Demirci, Fadime Şahin, Dilara Deriçıkaran, Behiye Bilgen, İrem Dündar ve Ülkü Nergiz sahne alacak. Oyuncular performanslarıyla, teknoloji bağımlılığına karşı eğitici mesajlar verecek.