Büyükşehir’den 78 Milyon TL yatırım…

Programlı yatırımları ve ihtiyaca yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bir teşekkür de Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nden geldi. Kooperatifin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’ndeki alt ve üstyapı çalışmalarından, yeni sanayi yerleşkesinde devam eden yatırımlara kadar birçok görüntü yer aldı. Çekilen videoda yatırım bölgeleri kooperatif yönetimi tarafından ziyaret edilirken, Kooperatif Başkanı Müjdat Bayazıt, “Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak yönetimimiz ve tüm üyelerimiz adına; bölgede yürütülen altyapı yol çalışmalarını aralıksız sürdüren, göreve geldiği günden bugüne, imkânları ölçüsünde sanayi sitemizin hizmetlerini bizden esirgemeyen değerli Başkanımız Hayrettin Güngör beye ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” mesajını paylaştı.

Sanayi Sitesi’ne 78 Milyon TL

Toplamda yaklaşık 2 bin 500 işyerinin bulunduğu ve 20 bin kişinin çalıştığı öngörülen sanayi sitesinde bir süre önce Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde başlatılan 4,5 Milyon TL’lik alt ve üstyapı çalışması tamamlanmıştı. Yapılan son çalışmayla birlikte, şimdiye kadar yaklaşık 27 Milyon TL’lik yatırım hayata geçirilmiş oldu. Yatırım programı kapsamında KASKİ tarafından yapılması planlanan 51 Milyon TL’lik çalışmaların da gerçekleşmesiyle, bölgedeki alt ve üstyapı ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış olacak.