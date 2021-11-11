Büyükşehir’den açıklama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel ve Sözcü Gazetesi iddialarına cevaptır:

Beşen Mahallesi’nde, “İçmesuyu sorunu var. Burada 18 aydır bir çivi bile çakılmadı” gibi mesnetsiz iddialarda bulunan Çabukel’in; mensup olduğu partinin Grup Başkanvekilinin şehit ailesine ettiği küfürü yine ‘el çabukluğuyla’ sümen altı etme çabasına Sözcü gazetesi de ortak olmuştur. Gerek Çabukel’in açıklamaları gerekse Sözcü gazetesinin iddialarına karşılık kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapılması lüzum görülmüştür.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, Beşen Mahallesinde mukim şehidimizin ailesinin içmesuyu talebine binaen ve talepleri doğrultusunda Ilıca Merkezden veya Beşen Mahallesindeki vatandaşların sulama için kullandıkları su kaynaklarından içmesuyu temini çalışmalarına başlamıştır. Ancak talep edilen kaynaklardan su temini konusunda vatandaşlarla ihtilaf yaşanması sebebiyle çalışmaların uzayacağı öngörülmüştür. Bu sebeple içmesuyu sondaj kuyusu, İleri Teknolojili Paket Arıtma Tesisi, Depo, 15 km isale ve şebeke hattı inşa edilerek Akgül, Demirkapı ve Şehit Ailemizin bulunduğu Akfakı Obaları olmak üzere yaklaşık 670 nüfusun içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasından sonra bölgeden herhangi bir şikâyet gelmemekte ve olumlu görüşler bildirilmektedir. Ayrıca Ilıca bölgesindeki içmesuyu sorunlarının kalıcı çözümü için Ayranpınarı Kaynağından içme suyu isale edilmesi için proje çalışmaları devam etmektedir.

Konu bu şekilde netken, grup başkanvekilinin şehit yakınına ettiği küfürü ört bas etme çabasında olan İyi Parti İl Başkanı Sn. Ahmet Çabukel ve yayınladığı haberle bu çabaya ortak olan Sözcü gazetesinin nasıl bir hezeyan içerisinde oldukları ortadadır.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.”