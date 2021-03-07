Büyükşehirden ağaç budama ve gençleştirme çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçların gençleşmesi ve daha sağlıklı yetişmesi adın a yapılan çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde budama ve bakım çalışması yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ağaçların bahara ve yaza hazırlandığı vurgulandı.

Ekipler, gençleştirme çalışmalarının ağaçlar için önemine değinirken, çalışmaların devam edeceğini de bildirdi.