Büyükşehirden ağaç budama ve gençleştirme çalışması
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kenti bahara hazırlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2021, 10:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçların gençleşmesi ve daha sağlıklı yetişmesi adına yapılan çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde budama ve bakım çalışması yapıldığı bildirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ağaçların bahara ve yaza hazırlandığı vurgulandı.
Ekipler, gençleştirme çalışmalarının ağaçlar için önemine değinirken, çalışmaların devam edeceğini de bildirdi.
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