Büyükşehirden ağaç budama ve gençleştirme çalışması

Büyükşehir Belediyesi çevre koruma ve kontrol dairesi başkanlığı ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

Kentin en yoğun olduğu noktalardan biri olan trabzon caddesinde kısıtlamayı fırsata çevirerek burada bulunan ağaçlarda gençleştirme ve budama çalışmaları yaptı.