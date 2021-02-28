Büyükşehirden ağaç budama ve gençleştirme çalışması
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kenti bahara hazırlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.02.2021, 13:48 28.02.2021, 17:34
Büyükşehir Belediyesi çevre koruma ve kontrol dairesi başkanlığı ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.
Kentin en yoğun olduğu noktalardan biri olan trabzon caddesinde kısıtlamayı fırsata çevirerek burada bulunan ağaçlarda gençleştirme ve budama çalışmaları yaptı.
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