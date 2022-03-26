Büyükşehir’den Andırın’da grup yolu çalışması
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Andırın’da Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli Mahallelerini birbirine bağlayan 6,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, Andırın’da ilçenin en önemli grup yollarından biri daha yenileniyor.
Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli’yi birbirine bağlayan 6,5 kilometre uzunluğundaki arterde çalışmalar devam ediyor.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulamalarına geçilecek.
Ayrıca güzergâh üzerinde bulunan Kızık Mahallesi’ndeki köprüde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Osmaniye başta olmak üzere şehirlerarası ulaşımda sıkça kullanılan ve bölgedeki pek çok mahalledeki vatandaşların istifade ettiği arter yenilenerek ulaşımda konfor ve güvenlik daha da artmış olacak.
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