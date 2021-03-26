Büyükşehir’den anında müdahale!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler hafta başından bu yana şehir genelinde etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle deforme olan arterlerde soğuk yama uygulaması gerçekleştiriyor. Büyükşehir sorumluluk sahasında bulunan toplamda 6 bin 450 kilometre yolun, merkezi cadde ve bulvarları onarılıyor. Çalışmalarla, ulaşıma engel teşkil edecek yıpranmalar taranarak tespit ediliyor. Tespit edilen alanlarda ‘soğuk yama’ adı verilen uygulamayla, deforme olmuş kısımlar dolduruluyor. Aynı zamanda yolun durumu ve önceliğine bağlı olarak asfalt kazıma ve sıcak asfalt işlemleri uygulanacak hatlar da belirleniyor. Son olarak Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde ve Karamanlı Kavşağı mevkii üzerinde gerçekleşen çalışmalarda, tarama faaliyetinin şehir genelinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kontrolümüz Altında

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Sorumluluk sahamız içinde bulunan tüm yollarda, trafik akışının güvenliği ve sürekliliğinin sağlanması adına yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, arterlerimizin yoğunluğuna ve yıpranma durumuna göre belirlenen öncelik sırasında onarım uygulamaları gerçekleştiriyor. Afet Koordinasyon Merkezi ve Trafik Yönetim Merkezi ile koordinasyon halinde arterleri kontrolümüz altında tutuyoruz” ifadeleri kullanıldı.