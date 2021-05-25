Büyükşehir’den Asırlık Çınar’a bakım
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Avcılar Mahallesi’ndeki 812 yaşındaki çınar ağacının botanik sağlığını olumsuz etkileyen taş duvarların yıkımını gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokuyu muhafaza edecek uygulamalar gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda, Onikişubat ilçesi Avcılar mahallesinde bulunan asırlık çınar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından koruma altına alındı.
Ekipler, 812 yıl önceye tarihlendirilen ağacın, botanik sağlığını olumsuz yönde etkileyen duvarları yıkıyor. Yıkımın tamamlanmasının ardından, daha geniş ve tarihi dokuya uygun yeni bir taş duvar örülecek. Dulkadiroğlu Beyliği zamanından kalma olduğu düşünülen anıt ağacın çevresinin belirginleştirilmesi ve gövde çevresinin genişletilmesiyle canlılığını muhafaza etmesi hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen Doğu Çınarı türündeki ağacın çevresine bir de seyir alanı oluşturulacak.
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