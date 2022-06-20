Büyükşehir’den Babalar Günü’nde Anlamlı Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlı vatandaşlara yönelik hayata geçirilen YADES programı kapsamında hizmet alan yaşlıları hanelerinde ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün selamlarını ileterek çeşitli hediyeler takdim etti. Vatandaşlar, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür etti. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerini de tek tek ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı.