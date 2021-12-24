Büyükşehir’den Bertiz’e Bir Ulaşım Yatırımı Daha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Dulkadiroğlu ilçesinin Kılağlı Mahallesi oldu. Bertiz olarak adlandırılan mevkide yer alan mahallenin 3 kilometrelik grup yolu başlatılan çalışmayla birlikte genişletiliyor. Dulkadiroğlu – Çağlayancerit yoluna alternatif olarak da kullanılan arter, toplamda yaklaşık 2 Milyon TL’lik yatırımla sıcak asfaltla yenilenerek bölgedeki birçok mahalleye ulaşım konforu sağlayacak. Zemin çalışmalarının devam ettiği arterin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.