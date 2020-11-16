Büyükşehirden büyük dönüşüm! Cephe yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin görünümünü baştan aşağı değiştirecek Projeyle, Tarihi Kapalı Çarşı’nın Demokrasi Meydanı’na bakan cephesinde cephe yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2020, 17:28
Ekipler cephelerde yenileme ve onarım çalışmalarını titiz bir çalışma ile yürütürken iş ve çevre güvenliğine dikkat ediyor.
İlk etapta iki işyerinde uygulanacak örnek çalışmanın ardından genel çalışmaya geçilecek.
Bunun yanı sıra görüntü kirliliğine sebep olan mevcut cephe ve tabela uygulamalarının yerine bölgenin tarihi dokusunu yansıtan uygulamalar yapılacak.
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