Büyükşehir’den Buzlanmaya Karşı Gece Mesaisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, gece boyunca şehrin muhtelif yerlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi neticesinde meydana gelebilecek buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışma gerçekleştirilen adresler arasında Karamanlı, Mit, Doğukent, Ağcalı ve Sümbüllü Kavşağı, Tavşantepe Akdo, Ramada, Abdülhamid Han Mahallesi gibi pek çok nokta yer aldı.

Gece Gündüz Demeden Sahadayız

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde etkili olan kış şartlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve personelimizle gece gündüz demeden sahadayız. Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi sonucu meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına mahal vermemek için şehrin muhtelif yerlerinde tuzlama ve solüsyon uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek aksamaların önüne geçerek ulaşımda güvenliği sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.