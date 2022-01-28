Büyükşehir’den Buzlanmaya Karşı Önlem!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında şehir merkezinde ve ilçelerde 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından, şehir merkezinde kar yağışının ardından meydana gelebilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca ana arterler, refüjler, yaya geçitleri, otobüs durakları, yürüyüş yolları ve üst geçitler gibi muhtelif yerlerde biriken kar yığınları da ekipler tarafından kaldırılarak ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.