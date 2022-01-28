Büyükşehir’den Buzlanmaya Karşı Önlem!
Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası oluşabilecek don ve buzlanmayı engellemek için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca şehir genelinde muhtelif yerlerde biriken kar yığınları da ekipler tarafından kaldırılarak yaya ve ulaşım güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.01.2022, 15:20
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında şehir merkezinde ve ilçelerde 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından, şehir merkezinde kar yağışının ardından meydana gelebilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca ana arterler, refüjler, yaya geçitleri, otobüs durakları, yürüyüş yolları ve üst geçitler gibi muhtelif yerlerde biriken kar yığınları da ekipler tarafından kaldırılarak ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Namaz Vakti 28 Ocak 2022
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|P
|1. Trabzonspor
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|2. Konyaspor
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|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
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|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
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|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
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|31
|12. Karagümrük
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|30
|13. Kasımpaşa
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|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
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|23
|26
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|24
|18. Rizespor
|23
|22
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|23
|18
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|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11