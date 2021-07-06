Büyükşehir’den Çağlayan’a meydan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya imza atıyor. Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde yeni bir meydan ve çeşme inşa ediliyor. Mahalle yolunda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması sonrası inşası başlayan meydan, toplamda bin metrekare alan üzerinde yer alacak. Sosyal donatıların da yer alacağı meydan, Hakkâri’nin Şemdinli kırsalında çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Ali Özdemir’in anısına ithaf edilecek. Şehidin baba ocağında yapılan çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.