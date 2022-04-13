Büyükşehir’den Çocuklar İçin Ücretsiz Etkinlik
Büyükşehir Belediyesi, 18 Nisan Pazartesi günü çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde kurulacak sirkte sihirbazlık gösterileri, ateş şovlar ve birbirinden heyecanlı gösteriler sahnelenecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 18 Nisan Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde çocuklar ve gençler için birbirinden heyecanlı etkinlikler gerçekleştirilecek. Kurulacak Salon Sirki’nde Jonglör, Sihirbaz, Aşuk ile Maşuk, Karagöz – Hacivat, Nasreddin Hoca, Keloğlan, tek tekerlekli bisiklet show, piton yılanı ve daha birçok gösteri yer alacak. Etkinlikler 15.30 ve 21.30 olmak üzere iki seansta gerçekleştirilecek.
Birbirinden Eğlenceli Gösteriler
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “18 Nisan Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Salon Sirki kurulacak. Etkinliğimizde Jonglör, Sihirbaz, Aşuk ile Maşuk, Karagöz – Hacivat, Nasreddin Hoca, Keloğlan, tek tekerlekli bisiklet show, piton yılanı ve daha birçok gösteri yer alacak. Saat 15.30 ve 21.30’da başlamak üzere iki seansta gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22