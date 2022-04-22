Büyükşehir’den Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla miniklere yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, minikler 23 – 24 Nisan tarihlerinde 11.00 – 16.00 saatleri arasında Hanefi Mahçiçek Stadyum alanı yanındaki Starland Lunapark’ta ücretsiz olarak doyasıya eğlenebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların eğlenceye doyacağı birbirinden renkli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda, tüm çocuklar 23 – 24 Nisan tarihlerinde 11.00 – 16.00 saatleri arasında Starland Lunapark’tan ücretsiz olarak faydalanabilecek. 23 – 24 Nisan tarihlerinde 11.00 – 16.00 saatleri arasında tüm minikler Hanefi Mahçiçek Stadyum alanı yanındaki Starland Lunapark’a davetlidir.” ifadelerine yer verildi.