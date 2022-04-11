Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Nisan Salı Günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. ‘Unutkan Davulcu’ tiyatro gösterimi, yüz boyama ve masal saati etkinlikleri ile minikler harika bir gün geçirecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Okulların ara tatile girdiği dönemde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, 12 Nisan Salı günü (yarın) ‘Unutkan Davulcu’ adlı çocuk tiyatrosu minikler için perdelerini açacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde miniklerle buluşacak. Oyunun ücretsiz giriş biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilebiliyor.
Çeşitli Etkinlikler Düzenleniyor
Ara tatil döneminde çocuk tiyatrolarının yanı sıra yüz boyama etkinliği ve masal saati de miniklerle buluşturuluyor. Bu kapsamda, 12 Nisan Salı günü (yarın) ‘Unutkan Davulcu’ adlı çocuk tiyatrosunun yanı sıra masal saati ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 12.00 – 13.00 saatleri arasında yüz boyama etkinliği, 16.30’da da masal saati miniklerle buluşacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, tüm çocuklar etkinliklere davetlidir ifadelerine yer verildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|29
|49
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22