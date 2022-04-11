Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Okulların ara tatile girdiği dönemde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, 12 Nisan Salı günü (yarın) ‘Unutkan Davulcu’ adlı çocuk tiyatrosu minikler için perdelerini açacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde miniklerle buluşacak. Oyunun ücretsiz giriş biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilebiliyor.

Çeşitli Etkinlikler Düzenleniyor

Ara tatil döneminde çocuk tiyatrolarının yanı sıra yüz boyama etkinliği ve masal saati de miniklerle buluşturuluyor. Bu kapsamda, 12 Nisan Salı günü (yarın) ‘Unutkan Davulcu’ adlı çocuk tiyatrosunun yanı sıra masal saati ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 12.00 – 13.00 saatleri arasında yüz boyama etkinliği, 16.30’da da masal saati miniklerle buluşacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, tüm çocuklar etkinliklere davetlidir ifadelerine yer verildi.