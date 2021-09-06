Büyükşehir’den dedeler mahallesi’ne yeni köprü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce Türkoğlu ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi’nde yeni köprü inşası başladı. Bölgenin ana girişi olarak kullanılan eski köprü, 3 metre genişliğe sahip olması dolayısıyla trafikte aksamalara sebebiyet veriyordu. Çalışmalarla, Kaplankaya Deresi’nin kolu üzerine yeni bir köprü inşa ediliyor. Yeni çalışmayla, 12 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip olacak yeni köprü mahalleye ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. Çift yönlü olarak hizmet verecek yeni yapıda, betonarme hazırlıkları sürüyor. Hızla devam eden köprü inşasının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşım Çift Yönlü Olacak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkoğlu Dedeler Mahallesi’nde yeni bir çalışmaya daha başladık. Bölgedeki tek şeritli köprünün ulaşımda sorun oluşturması sebebiyle yeni bir köprü daha inşa ediyoruz. Bölgeye kazandıracağımız 12 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki köprü ile trafik akışını çift şerit olarak düzenliyoruz. Yeni köprü ile bölgeye ulaşım daha da rahatlayacak. Bölgedeki hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.