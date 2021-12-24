Büyükşehir’den “Dostozan” Anma Programı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir program daha düzenleniyor. Şehrin önemli şair ve ozanlarından “Dostozan” adıyla eserler bırakan Hanifi Sarıyıldız için anma etkinliği gerçekleştirilecek. 24 Aralık Cuma günü (bugün) saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Dostozan; kısa film gösterimi, paneller, eserleri ve bestelenen şiirleriyle anılacak. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm vatandaşların etkinliğe davet edildiği bildirildi.