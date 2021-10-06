Büyükşehir’den Dulkadiroğlu’na yeni bulvar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi bölgesinde inşa edilen bağlantı yolunun son etap asfalt dökümüne katıldı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun da yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili son bilgileri aldı. Gerçekleştirilen yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Şehrimizin doğu kısmındaki en önemli arterlerimizden birindeyiz. Burası tamamlandığında trafiği önemli ölçüde rahatlatacak. Kamu Külliyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi, Kuyumcukent, bağ bölgeleri, sanayi başta olmak üzere şehrin önemli konumlarına doğrudan ulaşım sağlayacak. Bu yolu ilçemize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yatırımımızı İki Katına Çıkardık

7 kilometrelik yeni arterin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her geçen yıl yeni kaynaklar oluşturarak, yatırım kapasitemizi artırıyoruz. 2021 yılındageçtiğimiz yıllardaki yatırım bütçemizi ikiye katlayarak 700 milyona çıkardık. Dulkadiroğlu ilçemizde, 86 Milyon TL öngörülen yatırımımızı yüzde yüze yakın gerçekleştirdik. Yeni bulvarımız da bu yatırımlarımızdan biri. Yaklaşık 5 Milyon TL civarında yatırımı sadece bu bölgeye yaptık. Yeni bulvarımızın hizmete girmesiyle birlikte havaalanı kavşağından, kayak merkezine ulaşımı şehrin trafiğine girmeden sağlamış olacağız. Aynı zamanda doğu bölgelerimize de kesintisiz ulaşım sağlanacak. İnşallah bulvardaki çalışmamızı kısa süre içinde tamamlayacağız. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Tevfik Kadıoğlu Alt Geçidi

13 Ekim Çarşamba günü ihalesi gerçekleştirilecek Tevfik Kadıoğlu Alt Geçidi ile ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Güngör, “Dulkadiroğlu ilçemizde Doğukent Yolunun başlangıcı olan Tevfik Kadıoğlu Caddemiz var. Araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölge. Projemizi raylı sistem uygulanabilmesi için revize ettik. Şehrin geleceğine yönelik projeksiyonu da iyi görmemiz gerekiyor. Projemize son halini verdik ve 13 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz. Önümüzdeki yıl, kayak sezonunun ardından yapım çalışmalarına başlayacağız. İnşallah 2022 yılsonunda da projemizi bitirmiş olacağız. Tevfik Kadıoğlu Alt Geçit projemizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.