Büyükşehir’den Erzincanlı Madencilere eğitim!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki eğitim merkezi KABİTEM’de, Erzincan’dan gelen 12 kişilik maden ekibine zorlu bir arama kurtarma eğitimi verildi. Program kapsamında, ekiplere teorik ve pratik yeterlilikler kazandırıldı. Açık ve kapalı alanlarda kurtarma teknikleri, sedye kullanımı, yaralı arama gibi profesyonel başlıklarda birçok afet senaryosu da işlendi. Verilen eğitimlerle, madenlerde yaşanan çöküntü, iş kazaları ya da patlama gibi durumlara karşı hızla müdahale edilebilmesi ve can kaybının yaşanmasının engellenmesi hedefleniyor.

Aldığımız Eğitimle Can Kurtaracağız

Eğitimlere katılan maden arama kurtarma ekibinden Bülent Mürekkepçi yaptığı açıklamada, “Madenlerde olası kaza durumlarında müdahale edebilmemiz için önemli yetenekler kazandık. Bu süreçte Türkiye’de sayılı bölgelerde bulunan eğitim merkezlerinden birinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel bir eğitim aldık. Farklı senaryolardaki yöntemler ve kurtarma becerileriyle can kurtarabileceğiz. Eğitim sürecimizde bize destek olan eğitmenlere ve tüm Büyükşehir Belediyesi ailesine yürekten teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.