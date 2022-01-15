Büyükşehir’den esnafa 30 milyon TL destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir dayanışma adımı daha atarak, Özel Halk Otobüsü esnafına yönelik gelir desteğindeki yeni rakamı açıkladı. Müjdeyi veren Başkan Güngör, “Pandemi sürecinde kısıtlılıklar sebebiyle yolcu taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşen Özel Halk Otobüsü esnafımıza 26 Milyon TL’lik destek sağlamıştık. Bu desteğimiz bu yıl da sürecek. 2022 yılı içerisinde esnafımıza 30 Milyon TL destek sağlıyoruz. Aylık akaryakıt artışını da ayrıca karşılayacağız. Bu çalışmamızla birlikte, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan ve Afşin ilçelerimizde faaliyet gösteren toplu taşıma esnafımıza yönelik toplam gelir desteğimiz 56 Milyon TL’yi buldu” ifadelerini kullandı. Pandeminin ilk gününden bu yana önemli dayanışma adımlarının atıldığını vurgulayan Başkan Güngör, yeni desteğin esnafa hayırlı olmasını diledi.

İki Katından Fazla Arttı

Toplamda 409 esnafın yararlanacağı destek miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre iki katından fazla arttığına dikkat çeken Başkan Güngör desteğe ilişkin detaylı bilgiyi, “Bu yıl Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizdeki esnafımıza 5 bin 500 TL, Afşin ve Elbistan’da 4 bin 750 TL, EÜTS kapsamında çalışan Özel Halk Otobüsleri’ne de aylık 3 bin 500 TL gelir desteği sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin, esnafımızın her zaman yanındayız, hizmetlerindeyiz. Hayırlı olsun” şeklinde verdi.