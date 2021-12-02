Büyükşehir’den Gedemen’e 4 Şeritli Yeni Bulvar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yeni imar ve iskan alanlarının arttığı Gedemen Mahallesi’ne yeni bir bulvar kazandırılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından zemin iyileştirme ve genişletme çalışmaları tamamlanan 90017. Sokak, 15 metre genişliğe ve 4 şeride sahip bir bulvara dönüştürülüyor. Toplamda 3 bin 600 ton sıcak asfaltın kullanıldığı 1 kilometrelik yeni arter, Kazma Caddesi’ne bağlanarak bölgeden Üngüt mevkiine direkt ulaşımı sağlayacak. Nüfusu hızla artan bölgede yapılan 2 Milyon TL’lik yatırım, ulaşım ihtiyacına uzun vadede cevap verecek. Arterde, sıcak asfalt çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması ve yeni bulvarın vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor