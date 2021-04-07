Büyükşehir’den Göksun’a yeni itfaiye binası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Göksun ilçesine yeni itfaiye binası kazandırılıyor. Temel kazısına başlanan itfaiye binasında hafriyat sevkiyatının ardından temel atma ve betonarme çalışmaları gerçekleştirilecek. 2,5 Milyon TL’lik yatırımla bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek binada garaj, ekipman odaları ve idari alanlar yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla ilçedeki itfaiye teşkilatı çalışmalarını modern hizmet binasında gerçekleştirmiş olacak.

İlçelerde Teşkilat Altyapısı Güçleniyor

İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizde meydana gelen ve müdahale gerektiren olaylarda yüksek bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hızlı olma avantajımızla 2020 yılı içinde gerçekleşen 7 Bin 587 olaya müdahale ettik. Ayrıca bin 994 kurtarma olayı ve 440 trafik kazasında da aktif görev aldık. İlçelerimizin her birinde daimi olarak bulunan personellerimizin sevk ve idaresini hızlandırmak maksadıyla alt ve üstyapımızı güçlendiriyoruz. Bununla birlikte kahraman görev arkadaşlarımızın teknik imkân ve kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.