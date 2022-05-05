Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Ziyaretler
Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı vatandaşları, şehit ve gazi ailelerini, özel gereksinimli bireyleri, KSÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi gören hastaları ve Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan çocukları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2022, 09:55
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında şehir genelinde vatandaşlara yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yaşlı vatandaşları, şehit ve gazi ailelerini, özel gereksinimli bireyleri ve KSÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi gören hastaları tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Ekiplerin ziyaret ettiği adresler arasında Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi de yer aldı.
Ziyarette vatandaşlarla tek tek ilgilenen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.
Vatandaşlar, nazik ziyaretlerinden dolayı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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