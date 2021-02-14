Büyükşehir’den güvenli otobüs yolu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini sağlayacak çalışmaları şehir genelinde uygulamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, toplu taşıma araçlarının sıklıkla kullandığı Sait Zarifoğlu Bulvarı güzergâhında güvenli bir hat oluşturuldu. Sait Zarifoğlu Bulvarı ve Atatürk Bulvarını birbirine bağlayan dönüş noktasına bir yenisi eklendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Sait Zarifoğlu Bulvarı boyunca çekilen delinatör (trafik dubası) hattını otobüsler kullanabilecek. Ayrıca yapılan çalışmalarla Atatürk Bulvarına yeni bir bağlantı yolu eklendi. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararıyla açılan Serbest Katılım Yolu’nda asfalt ve bordür çalışmaları tamamlandı. Hatla birlikte arterlerin trafik yoğunluğun azaltılması ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.