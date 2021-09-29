Büyükşehir’den Halk Müziği konseri
Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2 Ekim Cumartesi günü Türk Halk Müziği konseri düzenleniyor. Saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.09.2021, 11:20
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 2 Ekim Cumartesi günü Türk Halk Müziği konseri gerçekleştiriliyor. Kent Orkestrası sanatçıları Elif Zişan Türkmen, Gamze Keklikçek, Miraç Çakır, Ali Zarifoğlu ve Ahmet Arıkcan’ın türküler seslendireceği ücretsiz etkinlik, 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde başlayacak. Program ile ilgili olarak Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi
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