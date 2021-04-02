Büyükşehir’den İki Yeni Kavşak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Fatih ve Tekerek Mahallelerinde yapılması planlanan iki yeni kavşağın çalışma alanını yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2021, 14:19
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ulaşım yatırımları kapsamında yapılması planlanan 2 yeni kavşak alanını yerinde inceledi. Onikişubat İlçesi Fatih Mahallesi Kadir Paşa Bulvarı ile Tekerek Mahallesi Boğaziçi Bulvarı’nda incelemelerde bulunan Başkan Güngör, projelerin teknik detaylarına ilişkin bilgi aldı. Yapılması planlanan kavşaklarla trafik akışının ve yaya geçişlerinin düzenlenmesi, bölgede yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi hedefleniyor.
Şehrimize Hayırlı Olsun
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım alanında planladığımız iki yeni yatırım alanını yerinde inceledik. Fatih ve Tekerek Mahallelerimizde yapacağımız yeni çalışmalarla trafik akışını düzenlemiş olacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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