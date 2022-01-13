Büyükşehir’den “İyilik Hep Moda” Projesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ‘derman’ olmaya devam ediyor. “Dermankart” adı verilen ofisler aracılığıyla şimdiye kadar toplamda 35 bin vatandaşa ayni ve nakdi yardım sağlanırken, yürekleri ısıtan bir projenin daha startı verildi. “İyilik Hep Moda” sloganıyla hayata geçen proje kapsamında, vatandaşlar kullanmadıkları kıyafetleri Dermankart Ofisleri’ne bağışlayabilecek. Bağışlanan bu kıyafetler temizlendikten ve tadilat gördükten sonra ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.

Yarım Milyar Ton Tekstil Atığı Çöpe Gidiyor

Başlatılan proje kent içi geri dönüşüm ve ekonomi için de önemli bir kilometre taşı olacak. Araştırmalara göre, ülkemizde 500 bin ton olarak hesaplanan tekstil atıkları toplam atık miktarının yüzde 3 ila 5’ini teşkil ediyor. Yeniden üretim maliyetleri, mazot ve gübre kullanımı, fabrika enerjileri ve iş gücü göz önünde bulundurulduğunda kıyafet yardımları ekonomi için önemli bir katma değer sağlayacak.

Nasıl Yardımda Bulunabilirim?

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız bizzat müracaat ederek, kadın-erkek-çocuk ayakkabı, dış giyim (mont, bere, eldiven, bot, kazak, ceket vs.), iç giyim ve kırtasiye ürünlerini bizlere ulaştırabilir. Yardımlar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi altında bulunan Dermankart Ofislerimizden yapılabildiği gibi detaylı bilgi 0344 224 15 60 çağrı merkezinden alınabilir” ifadelerine yer verildi.