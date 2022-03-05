Büyükşehir’den ‘Kadın ve Sanat’ söyleşisi ve müzik dinletisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler hız kesmeden sürüyor. Alanında uzman konuklar, kadını merkeze alan çeşitli konularla Kahramanmaraşlılarla buluşuyor. Etkinlik takvimi kapsamında, 6 Mart Pazar günü (yarın) ‘Kadın ve Sanat’ adlı söyleşi ve müzik dinletisi sanatseverlerle buluşacak. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak etkinliğin konukları Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İlk Kadın Başkemancısı Doç. Dr. Jülide Yalçın ve Piyanist Doç. Dr. elif Önal olacak.

Başarılarıyla Göz Dolduran Kadınlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrimizde çeşitli konferans, söyleşi ve müzik dinletisi etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinliklerimizde, başarılarıyla göz dolduran kadınları şehrimizde misafir ediyor, vatandaşlarımızla bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.