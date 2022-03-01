Büyükşehir’den ‘Kadın ve Toplum’ Paneli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda, Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 1 Mart Salı günü (bugün) saat 17.00’da ‘Kadın ve Toplum’ adlı panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Avukat Fatma Kaptanoğlu’nun üstleneceği etkinliğin konukları arasında Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tülay Aydın ve Sosyolog – Eğitim Uzmanı Gülseda Kirişçi yer alıyor.

Kadının Toplumdaki Yeri

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte kadın kimliğinin tarihsel serüveni ve Türk kadın kimliğinin oluşumu, kadının toplumsal hayattaki yeri, kadının çalışma hayatındaki yeri gibi pek çok konu uzman konuklar tarafından farklı açılardan ele alınacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrimizde bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.