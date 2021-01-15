Büyükşehir’den Karla Etkin Mücadele
Büyükşehir Belediyesi il genelinde karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar yağışı başlayan bölgelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, Afşin, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili olan kar yağışına karşılık başta grup yolları olmak üzere yerleşim alanlarına ulaşım sağlayan yollarda karla mücadele çalışmalarına başladılar.
Ekipler 7/24 Görevde
Ekipler kar yağışı olanGöksun ilçesinde tüm grup yollarında, Afşin İlçesinde Küçüktatlar, Örenli, Haticepınar, Oğlakkaya, Armutalan, SöğütdereGrup yollarında, Çağlayancerit’te Soğukpınar-Kale, Fakılar Grup Yollarında, Dulkadiroğlu Yedikuyular Grup Yolunda, Başdervişli-Elmacık Grup Yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Andırın, Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu gibi ilçelerimizde herhangi bir kar yağışı olmazken, Büyükşehir Belediyesi 210 araç ve 250 personelle 7/24 esasına göre çalışmalara devam ediyor.
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12