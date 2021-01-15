Büyükşehir’den Karla Etkin Mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar yağışı başlayan bölgelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, Afşin, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili olan kar yağışına karşılık başta grup yolları olmak üzere yerleşim alanlarına ulaşım sağlayan yollarda karla mücadele çalışmalarına başladılar.

Ekipler 7/24 Görevde

Ekipler kar yağışı olanGöksun ilçesinde tüm grup yollarında, Afşin İlçesinde Küçüktatlar, Örenli, Haticepınar, Oğlakkaya, Armutalan, SöğütdereGrup yollarında, Çağlayancerit’te Soğukpınar-Kale, Fakılar Grup Yollarında, Dulkadiroğlu Yedikuyular Grup Yolunda, Başdervişli-Elmacık Grup Yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Andırın, Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu gibi ilçelerimizde herhangi bir kar yağışı olmazken, Büyükşehir Belediyesi 210 araç ve 250 personelle 7/24 esasına göre çalışmalara devam ediyor.