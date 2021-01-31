Büyükşehir’den karla mücadelede çalışmaları
Büyükşehir Belediyesi, dün gece etkili olan kar yağışında tüm ekipleriyle sahadaydı. 210 araç ve 250 personelle yollar açıldı, gelen ihbarlara müdahale edildi.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2021, 16:40 31.01.2021, 17:06
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gece etkisini hissettiren kar yağışında tüm ekipleriyle sahadaydı. 11 ilçede de etkili bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarlara da ivedilikle müdahale etti. Tüm arterlerde, 210 araç ve 250 personelle yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.
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