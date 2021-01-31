Büyükşehir’den karla mücadelede çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gece etkisini hissettiren kar yağışında tüm ekipleriyle sahadaydı. 11 ilçede de etkili bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarlara da ivedilikle müdahale etti. Tüm arterlerde, 210 araç ve 250 personelle yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.