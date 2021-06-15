Büyükşehir’den kavşak düzenlemesi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir ve trafik planlamacılığı uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Onikişubat ilçesinde bulunan Karacaoğlan ve Barbaros Mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhta bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Avukat Mehmet Ali Kısakürek ile Ali Sezal Bulvarları bağlantısındaki çalışmalarla, ihtiyaca cevap vermeyen göbeğin yerini sinyalizasyonlu kavşak alacak. Ayrıca bulvar üzerinde bulunan refüj de trafik akışına göre yeniden konumlandırılacak. Mevcut refüjün kaldırıldığı çalışmalarda, lokal olarak sıcak asfalt uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Yapılan düzenlemeyle beraber, özellikle transit geçişler sırasındaki araç yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Trafik İzleniyor Yollar Düzenleniyor

Büyükşehir Belediyesi’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizdeki yoğun arterlerde olumsuzlukları bertaraf etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik akışını gözlemleyerek uzun vadeli ve ihtiyaca yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz. Yaya ve araç güvenliğini en üst seviyede tutmak için Mehmet Ali Kısakürek ve Ali Sezal Bulvarımızın üzerindeki göbeği yeni bir kavşakla değiştirdik. Arterimizin değişen formuyla trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları asgari düzeyde tutmayı amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.