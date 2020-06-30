Büyükşehir’den Kızılay’a kan desteği!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2020, 12:53
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Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası giriş katına stand kuran Kızılay’a belediye personeli kan bağışında bulundu.
Kan bağışından oldukça memnun olduklarını belirten Kızılay yetkilileri, belirli sürelerde Büyükşehir Belediyesine gelerek kan bağışı topladıklarını ifade ederek kan veren herkese teşekkür ettiler.
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