Büyükşehir’den Kurtlar ve Selimiye’de Yol Yenileme Çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat’ta Kurtlar Mahallesi ile Yalangoz mevkii arasında ulaşımı sağlayan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan 2 kilometre uzunluğundaki arterde zemin iyileştirme ve sathi asfalt çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla arterde ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı.

Muhtar Kuzugüden’den Hizmet Teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Onikişubat Selimiye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarını da tamamladı. Gerçekleştirilen zemin iyileştirme ve sathi asfalt çalışmalarıyla mahalle yolunun standardı artırıldı. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Selimiye Mahalle Muhtarı Veli Kuzugüden, “Mahallemize ulaşım sağlayan yolumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek mahalle sakinlerimizin hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.