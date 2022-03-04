Büyükşehir’den NFK Bulvarı’nda Yenileme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, şehrin yoğun kullanılan arterlerinden olan Onikişubat Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda kaldırım ve yolda bakım onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Okul bölgesi olması dolayısıyla özellikle öğrencilerin yoğunlukla kullandığı arterde, deforme olan ve yaya güvenliğini tehlikeye atan kaldırımlarda bazalt çalışmaları sürüyor. Ayrıca ekipler tarafından, bulvar üzerinde yağışlar neticesinde deforme olan ve araç trafiğinde aksamalara neden olan bölgelerde yama çalışması gerçekleştiriliyor.

Yaya ve Araç Trafiğinde Güvenlik Sağlanıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin yoğun kullanılan arterlerinden olan Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Deforme olan ve yaya trafiğinde engel teşkil eden kaldırımlar bazalt çalışmalarıyla yenileniyor. Yine aynı arter üzerinde yağışlar dolayısıyla oluşan bozulmalarda da asfalt yama çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehir genelinde yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek aksaklıklara mahal vermemek ve trafikte güvenliği sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.