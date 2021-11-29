Büyükşehir’den NFK Şehir Hastanesine Yeni Otopark

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi’ne yeni bir otopark alanı inşa ediyor. Yoğunluk dolayısıyla araç park yeri sorunlarının oluştuğu hastanenin mevcutta bulunan 600 araç park yeri sayısı yapılan düzenlemeyle 400 araç daha ilave edilerek toplamda 1.000 aracın parkına imkân tanıyacak. Toplamda 14 bin metrekare parkeyle oluşturulan yeni park yerinin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.